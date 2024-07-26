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          Журнал Элитное.Ру

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          Топ-5 самых доступных новостроек бизнес-класса Москвы, стартовавших в 2024 году

          Цены на апартаменты в новых проектах начинаются от 8,1 млн рублей. Покупка квартиры обойдется минимум в 11,5 млн рублей

          26 июля 2024
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          Новостройки у парков Москвы: проекты, строительство которых началось в 2024 году

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          03 июля 2024
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          Старт продаж
          Кузнецкий мост, 12

          Allegoria Mosca (Остоженка,4)

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           Villa Grace (Пожарский пер., 3)

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           ЖК Stoleshnikov, 7

          ЖК Stoleshnikov, 7

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          Апартаменты в историческом центре Москвы

           Музейный центр в двух шагах от дома

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          Allegoria Mosca - элитный комплекс на Остоженке
          Wine House: лофт-апартаменты с мансардой и камином
          Wine House: лофт-апартаменты с мансардой и камином
          Wine House: лофт-апартаменты с мансардой и камином
          Wine House: лофт-апартаменты с мансардой и камином
          Wine House: лофт-апартаменты с мансардой и камином
          ЖК Вишневый сад: квартиры с отделкой

          Квартира, 124.0 м2

          Цена: 66 289 000 руб

          Квартира, 66.0 м2

          Цена: 47 520 000 руб

          Квартира, 216.0 м2

          Цена: 324 570 000 руб
          Все предложения в ЖК Вишневый сад

          Апартаменты, 260.0 м2

          Цена: 312 000 000 руб

          13 июня 2024

          Апартаменты, 67.26 м2

          Цена: 11 470 000 руб

          17 июня 2024

          Апартаменты, 42.83 м2

          Цена: 7 320 000 руб

          24 июня 2024

          На сайте портала элитной недвижимости «Элитное.ру» представлен огромнейший выбор жилья в новостройках, жилых комплексах, поселках. Здесь можно выбрать лучшие варианты сегмента рынка недвижимости в любой части Москвы. На сайте информация об объектах с адресами, фото, ценами, которая поможет удачно купить квартиру премиум-класса, загородную, коммерческую недвижимость.

          Как выбрать современное жилье премиум-класса?

          Элитную недвижимость необходимо покупать с учетом предложений рынка новостроек. Она должна быть не только построена по современным технологиям, но и отвечать высоким требования инфраструктуры, что делает проживание более комфортным. Стоит обратить внимание на следующие факторы:

          • Месторасположение. Жилой комплекс может быть расположен в эпицентре культурной жизни, что актуально для тех, кто привык жить в активном ритме. Другие объекты могут располагаться в спальных районах, окруженных зеленью, прудами, парками. В них можно отдохнуть от городской суеты.
          • Планировка. Здания могут быть возведены в самых разных стилях, начиная от модерна, заканчивая эко-фьюжн, авторскими проектами. Приобрести можно как 1-комнатную квартиру со студийной или стандартной планировкой, так и 2-этажные варианты с большими террасами, панорамными окнами, пентхаусы, коттеджи.
          • Инфраструктура и обустройство. В каталоге представлены варианты, с максимально развитыми инфраструктурами. Возле каждого объекта или на его территории располагаются места общественного питания, магазины, салоны красоты, садики, школы, удобные транспортные развязки. Территории благоустроены, озеленены, оборудованы спортивными и детскими площадками.
          • Сдача в эксплуатацию. Большая часть объектов действующая и уже используется для жилья. Также представлены комплексы, которые частично сданы в эксплуатацию или находятся в режиме строительства.

          Элитное жилье в Москве можно приобрести по разным ценам. Все объекты создаются при строгом соблюдении технической документации. Для строительства подбираются качественные материалы. Поиск жилья премиум класса с участием элитного агентства недвижимости в Москве ЭлитноеРу всегда более удачный и надежный за счет большой базы объектов.

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