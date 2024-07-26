Журнал Элитное.Ру

Топ-5 самых доступных новостроек бизнес-класса Москвы, стартовавших в 2024 году
Цены на апартаменты в новых проектах начинаются от 8,1 млн рублей. Покупка квартиры обойдется минимум в 11,5 млн рублей
Цены на апартаменты в новых проектах начинаются от 8,1 млн рублей. Покупка квартиры обойдется минимум в 11,5 млн рублей
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